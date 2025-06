Il Museo nazionale di Rio riapre 7 anni dopo l’incendio

Keystone-SDA

Il Museo nazionale di Rio de Janeiro riapre parzialmente al pubblico, sette anni dopo il devastante incendio che nel 2018 distrusse gran parte del patrimonio.

1 minuto

(Keystone-ATS) Da mercoledì 2 luglio sarà possibile visitare l’esposizione Entre Gigantes, che presenta simboli sopravvissuti al disastro, come il meteorite Bendegó e lo scheletro di un capodoglio. La riapertura segna un momento simbolico per la rinascita di una delle principali istituzioni scientifiche del Brasile.

Il ministro dell’Istruzione, Camilo Santana, ha annunciato che l’apertura completa del museo è prevista per il 2027. “Sono già stati raccolti 330 milioni di real, ma ne servono ancora quasi 170”, ha spiegato, sottolineando il ruolo di fondi pubblici e partner privati come Vale, Bradesco e l’organizzazione Amigos do Museu.

Nel primo blocco restaurato sono state ricostruite facciata e tetto, ed è stata installata una nuova rete antincendio. I visitatori potranno osservare anche una parte dei lavori di recupero in corso.

L’edificio storico situato nei giardini della Quinta da Boa Vista è stato dal 1808 la residenza della famiglia reale portoghese in Brasile e, dopo l’indipendenza nel 1822, la sede dell’Impero del Brasile. Tre anni dopo la proclamazione della Repubblica, nel 1892, il palazzo venne destinato a uso scientifico ed educativo, per diventare in seguito Museo nazionale.