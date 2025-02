Il Papa, notte tranquilla per Francesco al Gemelli

Keystone-SDA

E' trascorsa senza particolari novità, in modo tranquillo, la notte di papa Francesco al Policlinico Gemelli, la terza dopo il ricovero di venerdì scorso per il riacutizzarsi della bronchite e l'infezione alle vie respiratorie.

(Keystone-ATS) E’ quanto emerge dagli ambienti del Policlinico Universitario, dove Francesco trascorre queste sue giornate al decimo piano, nella camera riservata ai Papi.

In attesa di un aggiornamento sull’evoluzione della degenza, resta per ora quanto comunicato ieri pomeriggio, cioè che le condizioni cliniche del Pontefice “sono stazionarie” e “prosegue l’iter diagnostico terapeutico prescritto dallo staff medico”.

Ieri mattina Bergoglio ha seguito in tv la messa celebrata al suo posto dal cardinale José Tolentino de Mendonça per il Giubileo degli Artisti, in cui è stata letta l’omelia che aveva preparato, mentre nel pomeriggio “ha alternato la lettura al riposo”. Anche per l’Angelus Francesco si è limitato ad inviare il testo, in cui ha spiegato: “ho ancora bisogno di un po’ di cure per la mia bronchite”.

Il Papa ha ringraziato sia lo staff medico sia i moltissimi che gli hanno inviato messaggi di pronta guarigione: “Vi ringrazio per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni”, ha scritto su X.

Mentre oggi, come è noto, è stata annullata la visita del Papa a Cinecittà sempre per il Giubileo degli Artisti, al momento non si fanno ancora previsioni sul ritorno di Francesco in Vaticano, a Casa Santa Marta, cosa che comunque non dovrebbe avvenire prima della metà della settimana.