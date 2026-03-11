The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il Papa, pace in Iran e in Medio Oriente, bimbi vittime innocenti

Keystone-SDA

"Continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittimi civili, tra cui molti bambini innocenti". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova”, ha affermato ancora il pontefice ricordando che oggi si celebrano i funerali di padre Pierre El Raii, parroco di Qlayaa, rimasto ucciso in un bombardamento. “Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo”, ha sottolineato Leone XIV.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

