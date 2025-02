Il Papa in lieve miglioramento, non ha più crisi asmatiche

Keystone-SDA

"Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento". Lo afferma il Bollettino medico diffuso questa sera.

(Keystone-ATS) “Anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati – prosegue -.

Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l’ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti”.

“I medici, in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi”, indica il bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana sulle condizioni di papa Francesco al Gemelli. “In mattinata ha ricevuto l’Eucarestia, mentre nel pomeriggio ha ripreso l’attività lavorativa”.