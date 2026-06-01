Il presidente ungherese non cede a Magyar, sfida sulle dimissioni

Keystone-SDA

Braccio di ferro ai vertici dell'Ungheria. Il presidente, Tamas Sulyok, ha respinto l'ultimatum del premier Peter Magyar, escludendo qualsiasi ipotesi di dimissioni, nonostante sia scaduto il termine fissato per un suo passo indietro.

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(Keystone-ATS) In un video pubblicato su Facebook, Sulyok ha assicurato che resterà al suo posto e continuerà a collaborare con l’esecutivo, compreso il lavoro per sbloccare i fondi europei destinati a Budapest.

La replica di Magyar non si è fatta attendere. Dopo un incontro con il presidente e con il ministro della Giustizia, il premier ha spiegato di aver informato il presidente che, in assenza di dimissioni, il governo e i parlamentari di Tisza daranno immediatamente il via all’iter legislativo per sostituirlo, forti della super maggioranza dei due terzi ottenuta alle urne il 12 aprile. “Se Sulyok manterrà la sua posizione, inizieremo subito le procedure necessarie”, ha dichiarato il premier, stimando in circa un mese i tempi dell’operazione e tornando ad accusare il capo dello Stato di aver “deluso l’Ungheria” con “silenzi e omissioni” sull’operato di Viktor Orban.

“Esistono diverse opzioni per sostituire il presidente della Repubblica”, ha avvertito Magyar, ribadendo l’intenzione di arrivare a un cambio al vertice dello Stato anche senza dimissioni volontarie.