Il regista Christian Frei riceverà premio alla carriera a Zagabria

Keystone-SDA

Il Festival ZagrebDox attribuisce al regista e produttore svizzero Christian Frei l'Honorary Stamp Award, un premio alla carriera. Frei è membro della giuria internazionale del festival, quest'ultimo gli dedica una retrospettiva.

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(Keystone-ATS) Christian Frei è autore di documentari come “Blame” (2025), “Genesis 2.0” (2018) o “War Photographer” (2001). È considerato uno dei “registi di documentari contemporanei più influenti, i cui film coraggiosi e veritieri tracciano ritratti intensi e intimi di persone in situazioni estreme”, si legge in una nota diffusa da Swiss Films da Zagabria in occasione del riconoscimento.

Frei ha ottenuto il successo internazionale con “War Photographer”, dedicato al fotografo di guerra americano James Nachtwey. Il film è il primo documentario svizzero ad aver ricevuto una nomination agli Oscar nel 2002. Oggi considerato un classico, “War Photographer” ha ottenuto riconoscimenti in dodici festival internazionali. A Zagabria verrà proiettato in occasione della cerimonia di premiazione.

Il suo ultimo film, “Blame”, che racconta le origini del Covid dal punto di vista di tre scienziati, è stato presentato in anteprima al festival Visions du Réel di Nyon (VD) e, contemporaneamente, a San Paolo e a Mosca. Nel 2026 è stato candidato al Premio del cinema svizzero come miglior documentario; ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui uno a Mosca.

Frei è nato nel 1959 nel Canton Soletta, oggi vive a Zurigo. Possiede una propria società di produzione ed è stato presidente dell’Accademia del Cinema Svizzero (2010-2022), docente presso l’Università di San Gallo (2006-2023) e presidente della commissione del collegio “documentario” presso l’Ufficio federale della cultura (2006-2009).

L’Honorary Stamp Award del festival cinematografico croato premia cineasti che rivestono “un’importanza fondamentale” per la produzione di documentari. Lo scorso anno il premio è stato assegnato ad un altro svizzero, il regista Peter Mettler (“While the Green Grass Grows”, 2023), mentre negli anni precedenti era andato, fra gli altri, al cineasta tedesco Werner Herzog e al regista italiano Gianfranco Rosi.