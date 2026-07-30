The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Il Senato USA all’unanimità, “nessuna grazia a Ghislaine Maxwell”

Keystone-SDA

Il Senato americano ha concordato all'unanimità che a Ghislaine Maxwell, già condannata per reati sessuali e stretta collaboratrice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, non debba essere concesso alcun perdono presidenziale né alcuna forma di clemenza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La risoluzione, approvata in una inconsueta spinta bipartisan, è stata presentata dalla senatrice dem del Nevada Jacky Rosen, che ha affermato che l’iniziativa mirava a impedire al procuratore generale ad interim Todd Blanche, designato dal presidente Donald Trump per mantenere l’incarico, di concedere la grazia alla donna in cambio di una dichiarazione che scagionasse il tycoon che, da parte sua, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento illecito legato a Epstein.

“È francamente sconcertante che Trump possa anche solo per un istante prendere in considerazione l’idea di concedere la clemenza a una persona condannata per traffico a scopo sessuale”, ha detto Rosen durante un intervento in aula.

L’imprenditrice britannica Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere per aver adescato e trafficato ragazze minorenni in concorso con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. È attualmente detenuta in un campo di prigionia federale di minima sicurezza a Bryan, in Texas.

Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di concederle la grazia.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR