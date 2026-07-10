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Il sindaco di Berlino Kai Wegner non si ricandiderà

Keystone-SDA

Il sindaco di Berlino Kai Wegner rinuncia alla candidatura di punta per la Cdu alle elezioni del Parlamento regionale di settembre. Lo riporta l'agenzia tedesca dpa, Tuttavia, dovrebbe rimanere in carica come sindaco fino alle elezioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Wegner trae le conseguenze da un dibattito durato mesi sulle discusse dichiarazioni relative alla sua gestione della crisi a seguito di un grave blackout avvenuto a gennaio a Berlino.

Wegner è sindaco di Berlino dall’aprile 2023 in una coalizione rosso-nera tra Cdu e Spd. Già poco dopo il grave attentato incendiario alla rete elettrica del 3 gennaio, a seguito del quale 100’000 persone sono rimaste senza corrente, in alcuni casi per giorni, è stato oggetto di forti critiche.

“Sì, ho commesso errori di comunicazione”, ha affermato Wegner. “E sì, credetemi, sono io il primo ad esserne infastidito”, ha affermato alla stampa.

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