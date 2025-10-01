Il sistema di car pooling Taxito cessa l’attività

Taxito offrirà corse spontanee solo fino alla fine dell'anno. Le ragioni della chiusura dell'azienda con sede a Berna risiedono nella situazione finanziaria e la mancanza di prospettive.

(Keystone-ATS) Taxito ha offerto per la prima volta il suo servizio di car pooling nel 2015 nell’ambito di un progetto pilota nel lucernese. Attualmente gestisce reti nel Seetal (AG/LU), nel Freiamt (AG), fra Coira e Maladers (GR) e a Trub (BE), ha comunicato l’azienda.

L’offerta complementare al trasporto pubblico segue la logica dell’autostop. Chi ha bisogno di un passaggio comunica tramite codice QR o SMS la destinazione desiderata, che verrà visualizzata sulle fermate Taxito lungo la strada. Gli autisti possono quindi portare il passeggero, che paga una piccola tariffa, a destinazione senza dover prenotare in anticipo.

Pandemia ha portato il crollo di richieste

Fino alla pandemia di coronavirus, Taxito era molto richiesto. Durante la crisi, però, il successo è crollato e non ha più raggiunto i livelli precedenti, ha comunicato l’azienda. A causa del cambiamento di comportamento dei passeggeri e degli autisti, da allora la situazione finanziaria è tesa.

Secondo il comunicato stampa, questioni legate all’ecologia e alla coesione sociale sono diventate meno importanti. L’idea alla base di Taxito era quella di essere vicini alla gente, ha dichiarato a Keystone-ATS Martin Beutler, direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione della società composta da due persone.

8’000 corse nel 2024

Secondo il comunicato stampa, gli sviluppi tecnologici come l’intelligenza artificiale e i veicoli a guida autonoma potrebbero andare a discapito del sistema Taxito. Le multinazionali finanziariamente forti potrebbero rivoluzionare il mondo della mobilità nei prossimi anni, si legge nella nota.

La società non ritiene “realistico” di poter offrire una soluzione competitiva e orientata al futuro. A medio termine non ci sono dunque prospettive, ha affermato Beutler.

Secondo i propri dati, nel 2024 Taxito ha effettuato circa 8’000 corse.