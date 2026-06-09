The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Il Susten apre venerdì, era ultimo passo urano ancora chiuso

Keystone-SDA

Il Passo del Susten (UR/BE), con i suoi 2260 metri di altitudine, sarà riaperto al traffico venerdì prossimo. Tutti e cinque i passi alpini urani saranno da quel momento percorribili, hanno indicato oggi le competenti autorità cantonali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il divieto invernale di circolazione sarà revocato venerdì alle ore 12.00, una volta conclusi i lavori di sgombero e riparazione cominciati all’inizio di aprile.

Secondo il Cantone, il cantiere presso il ponte inferiore del Rässeggbach per lavori di risanamento sarà presente fino a metà ottobre 2026. Il traffico in quel punto sarà regolato da semafori su una sola corsia.

Come noto, il Passo del Susten collega la valle della Reuss nel Canton Uri con quella dell’Hasli nel Canton Berna.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR