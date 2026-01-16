Impianti risalita Titlis, aumento dei visitatori

The Swiss voice in the world since 1935
Gli impianti di risalita del Titlis, comprensorio che fa leva sulla montagna più alta del canton Obvaldo, hanno visto i propri visitatori aumentare durante l'esercizio 2024/25, chiuso a fine ottobre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Fatturato e utili sono però risultati in calo rispetto a dodici mesi fa.

Stando a quanto comunicato oggi dall’azienda Engelberg-Trübsee-Titlis, nel periodo in rassegna sono stati trasportati 1,16 milioni di passeggeri, per un incremento del 4,3% su base annua. Si tratta di una cifra comunque inferiore di circa il 7% se paragonata al record storico di 1,24 milioni, ottenuto nel 2018/19.

L’afflusso delle persone giunte in grandi gruppi, viene precisato nella nota, è salito del 2,6%, mentre i turisti individuali hanno segnato un +4,3%. La crescita più significativa (+8,5%) si è registrata nel numero di appassionati degli sport invernali.

Tuttavia, il fatturato dell’impresa è calato del 5,1% a 81,3 milioni di franchi. Questa dinamica è da attribuire alla vendita di un terreno che aveva influenzato positivamente la performance dell’esercizio precedente, generando entrate per 8 milioni.

Inoltre, i costi operativi sono aumentati del 4,3%, attestandosi a 57,7 milioni, a causa di maggiori spese per il personale. L’utile netto si è fermato a 7,7 milioni, scendendo dai 15,0 milioni del 2023/24.

La società prevede che la sua attività continuerà a crescere grazie ai lavori di ristrutturazione in corso. Una tappa fondamentale è stata la rimozione delle impalcature dalla Titlis Tower in autunno, opera la cui inaugurazione è in calendario per la fine del prossimo mese di maggio.

