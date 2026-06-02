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Implenia punta a crescere molto, fatturato fino a 10 miliardi

Keystone-SDA

Implenia vuole crescere sensibilmente: in 3-5 anni l'azienda intende far progredire il fatturato sino a 5-10 miliardi di franchi, a fronte dei 3,5 miliardi di ricavi realizzati nel 2025. È quanto emerso nell'odierna giornata degli investitori.

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(Keystone-ATS) “L’attività sarà ampliata attraverso la crescita organica e acquisizioni selettive”, affermano i dirigenti in un comunicato. L’attenzione del gruppo sarà rivolta all’incremento dei proventi, al miglioramento del margine operativo Ebit e alla generazione di flussi di cassa. Le leve strategiche saranno l’efficienza dei costi, l’eccellenza operativa e la digitalizzazione (compresa l’intelligenza artificiale).

La società intende entrare in modo selettivo in nuovi mercati con determinate specializzazioni. Ciò avverrà, ad esempio, nella costruzione di gallerie e nelle infrastrutture correlate. Verranno inoltre effettuate acquisizioni di notevole entità.

“Implenia cresce grazie a un’offerta diversificata”, afferma il CEO Jens Vollmar, citato nella nota. “Le prospettive di mercato sono positive e il gruppo è ben posizionato nei segmenti di mercato caratterizzati da una forte domanda. Allo stesso tempo stiamo lavorando a diverse iniziative volte ad aumentare l’efficienza. Ciò ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra redditività”.

Le novità odierne sono state bene accolte in borsa: nella tarda mattinata l’azione Implenia saliva di oltre il 3%. Sull’arco di un anno il titolo ha guadagnato il 29%, ma da inizio gennaio la performance è ancora negativa, pari a un calo del 21%.

Nato nel 2006 dalla fusione fra Batigroup e Zschokke, il gruppo Implenia è numero uno in Svizzera nel campo della costruzione ed è presente anche in Germania, Francia, Austria, Svezia e Norvegia. Ha la sede a Opfikon (ZH) e dà lavoro a oltre 8000 persone.

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