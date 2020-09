Imprese responsabili: iniziativa pragmatica e applicabile

L'iniziativa vorrebbe che le multinazionali elvetiche (qui per esempio una miniera in Bolivia) rispondano di eventuali abusi commessi all'estero anche da società da loro controllate. KEYSTONE/EPA/MARTIN ALIPAZ sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 settembre 2020 - 10:38

(Keystone-ATS)

L'iniziativa popolare "per imprese responsabili" in votazione il prossimo 29 di novembre è pragmatica, applicabile e, soprattutto, in sintonia con i principi del diritto elvetico e gli standard internazionali.

Ne è convinto il comitato a favore composto anche di esponenti "borghesi", oltre 350 personalità in rappresentanza di UDC, PLR, PPD, Verdi liberali, PBD e Evangelici.

L'iniziativa popolare per imprese responsabili, depositata il 10 ottobre 2016 con 120'418 firme valide, chiede che le imprese che hanno la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera debbano rispettare, sia nella Confederazione che all'estero, i diritti umani riconosciuti e le norme ambientali internazionali.

Secondo l'articolo costituzionale proposto, le imprese potranno inoltre essere chiamate a rispondere non soltanto dei propri atti, ma anche di quelli delle imprese che controllano economicamente senza parteciparvi sul piano operativo.

L'iniziativa è combattuta dal Consiglio federale e dal parlamento, che raccomandano di respingerla, poiché giudicata troppo radicale.