Imprese responsabili: rischia di fallire in maggioranza Cantoni

L'iniziativa mette nel mirino esplicitamente multinazionali come Glencore. KEYSTONE/URS FLUEELER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2020 - 13:07

(Keystone-ATS)

Pur nell'equilibrio generale, le cose non sembrano mettersi bene per i sostenitori dell'iniziativa popolare "Per imprese responsabili".

Se è vero che, globalmente, i due schieramenti si stanno dividendo a metà le preferenze (50% a testa stando alla prima proiezione dell'istituto gfs.bern), il numero di Cantoni in cui si profila un no appare maggiore.

Il testo potrebbe assicurarsi la maggioranza del popolo, ma è difficile che ottenga quella dei Cantoni, altrettanto necessaria affinché l'iniziativa passi lo scoglio delle urne, ha spiegato alla televisione svizzerotedesca SRF il politologo Lukas Golder.

Attualmente, i risultati finali disponibili sono tre, ovvero quelli di Argovia, Glarona e Nidvaldo. In tutti i casi ha prevalso il campo dei contrari.

Il no appare godere di un vantaggio rassicurante anche altrove: nei Grigioni, a Soletta, a Svitto, a Turgovia, a Lucerna e a Basilea Campagna. Solo in Cantoni urbani come ad esempio Zurigo, Ginevra e Basilea Città, ma anche in Ticino, il sì dovrebbe spuntarla.

L'iniziativa chiede che le aziende che hanno la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera debbano rispettare i diritti umani riconosciuti e le norme ambientali internazionali. Ciò vale anche per i danni provocati da società all'estero che le imprese elvetiche controllano economicamente.