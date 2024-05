In 13’000 firmano per Radio Südostschweiz, altolà a Schawinski

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Radio Südostschweiz (RSO) fa ormai parte da 35 anni del panorama mediatico della Svizzera orientale ed è quindi incomprensibile che all’emittente non venga rinnovata la concessione.

È l’opinione di 12’907 persone che hanno sottoscritto una petizione consegnata oggi al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

I firmatari chiedono che l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) – che in gennaio aveva dato la precedenza a Radio Alpin, poi ribattezzata Radio Grischa, del noto imprenditore mediatico zurighese Roger Schawinski – faccia marcia indietro. Il periodo di concessione parte dal 2025 e scade nel 2034.

“Per un’iniziativa cantonale nel cantone dei Grigioni sono necessarie 3000 o 4000 firme e si ha un anno di tempo, noi abbiamo raccolto quasi 13’000 firme in soli tre mesi, la maggior parte in strada”, sottolinea Matthias Kappeler, presidente del comitato che si batte a favore di RSO, citato in un comunicato odierno.

A suo avviso molte persone nell’area di concessione – oltre ai Grigioni anche Glarona e San Gallo – sentono un forte legame con la radio in questione, si sentono ben informati e hanno molta fiducia nell’emittente. Non vogliono inoltre che la scelta vada su un progetto che venga dall’Altopiano.

“Quando abbiamo raccolto le firme abbiamo anche sentito spesso dire che, oltre alla buona reputazione della stazione RSO, il motivo dell’opposizione alla decisione dell’UFCOM era da ricercare nella persona di Roger Schawinski, di cui la gente si fida poco”, argomenta il promotore. “Lo stile di comunicazione di Schawinski è visto da molti come negativo e si teme che stia portando alla polarizzazione della società”.

Come noto Schawinski aveva presentato il suo progetto – già un anno fa – come un “contributo sostanziale e duraturo alla diversità di informazioni e opinioni”. Il 78enne si era poi anche detto convinto della necessità di rompere la posizione di monopolio di Somedia, la casa editrice retica che fra l’altro pubblica il quotidiano Südostschweiz.