In attesa di Katy Perry al via domani il 49esimo Paléo Festival

Keystone-SDA

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È tutto pronto a Nyon (VD) per la quarantanovesima edizione del Paléo Festival. Da domani a domenica sono in programma oltre 200 spettacoli e concerti da parte di un centinaio di artisti provenienti da trenta Paesi diversi. Sono attesi 250'000 visitatori.

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(Keystone-ATS) Il direttore del Festival musicale Daniel Rossellat durante l’odierna conferenza stampa di presentazione, ha spiegato che “resta qualche piccolo dettaglio da regolare”, poi si tratterà di “anticipare l’imprevisto. È il caso per esempio della sicurezza antincendio”.

Tra le novità proposte quest’anno dalla rassegna vodese, la nuova veste del palco Belleville, che, inaugurato nel 2022 e interamente dedicato alla musica elettronica, abbandona i colori caldi per proporre un universo visivo più essenziale, ispirato ai cristalli preziosi.

Il “Village du monde” sarà invece dedicato ai paesi nordici. La responsabile progetti Amaryllis Blanchard l’ha definito un “villaggio in Lego, nel quale immaginarsi di camminare tra i fiordi e in un insediamento di pescatori”.

Per quanto riguarda il palinsesto degli artisti il nome più illustre è senz’altro quello della cantante pop statunitense Katy Perry, che si esibirà sabato. La superstar statunitense sarà per la prima volta a Nyon e per Dany Hassenstein, uno dei programmatori del festival, “dopo aver fatto ballare il mondo intero il suo spettacolo al Paléo si preannuncia grandioso”.

Ad aprire la rassegna saranno invece il duo americano Twenty One Pilots, in grado di spaziare dal rock alternativo al rap, e la pop star neozelandese Lorde. Mercoledì sarà la volta della new wave dei britannici The Cure, mentre giovedì si esibiranno il complesso art pop Gorillaz e la rapper franco-congolese, ma nata a Lucerna, Theodora.