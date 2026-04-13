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In forte calo ordinativi Sulzer, tra le prime società a informare

Keystone-SDA

Ordinativi in calo per Sulzer: lo storico gruppo industriale zurighese, fra le prime società elvetiche a informare sull'andamento degli affari nei primi tre mesi dell'anno, ha visto le nuove commesse scendere (su base annua) del 16% a 960 milioni di franchi.

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(Keystone-ATS) A livello organico, cioè al netto degli effetti valutari, nonché delle acquisizioni e dismissioni, la contrazione è del 9%, emerge dalle comunicazioni odierne. La flessione, che interessa tutti i segmenti di attività, è superiore alla attese degli analisti, che scommettevano su una diminuzione, ma non così forte.

I vertici mantengono comunque gli obiettivi annuali, che vertono in particolare su una progressione delle nuove commesse compresa fra l’1% e il 5% e su un aumento del fatturato del 2-5%.

Sulzer è un marchio storico dell’economia elvetica. L’azienda fondata nel 1834 a Winterthur (ZH) da Johann Jacob Sulzer si distinse nei decenni seguenti per lo spirito innovativo non solo in campo industriale: nel 1870 la società creò infatti la prima scuola professionale aziendale della Svizzera e nel 1890 la prima commissione dei lavoratori del paese. Oggi Sulzer è una realtà con un organico di 13’500 posti di lavoro a tempo pieno, specializzata nelle applicazioni di ingegneria dei fluidi e di trattamento chimico: concretamente quindi tecnologie di pompaggio, agitazione, miscelazione, separazione, purificazione, cristallizzazione e polimerizzazione ad alta efficienza energetica per liquidi di ogni tipo.

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