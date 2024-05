In Georgia scontri dopo via libera alla contestata legge

1 minuto

(Keystone-ATS) Con l’approvazione della controversa legge sulle “influenze straniere”, che secondo molti limiterà le libertà democratiche dei georgiani, ci sono stati scontri tra le forze dell’ordine e migliaia di cittadini che protestano da giorni fuori dalla sede del Parlamento.

Lo riporta Sky News. Alcuni manifestanti hanno sfondato le barricate d’acciaio installate intorno al perimetro della Camera dei deputati. La polizia in tenuta antisommosa ha reagito con i cannoni ad acqua per disperdere la folla.

Il Parlamento georgiano ha approvato oggi in via definitiva il controverso progetto di legge sull’influenza straniera, nonostante le manifestazioni su larga scala contro il testo che, secondo i suoi detrattori, sta allontanando il Paese caucasico dall’Europa per avvicinarlo a Mosca.

In terza e ultima lettura, i deputati hanno votato 84 a favore e 30 contro, secondo le immagini trasmesse dalla televisione di Stato.