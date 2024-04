In Germania 34enne accoltella bimba al supermercato, arrestato

(Keystone-ATS) Una bambina di 4 anni è stata gravemente ferita con un coltello ieri in un supermercato di Wangen-Allgau, in Germania, nel Baden-Wuerttemberg.

A colpire, secondo la Dpa, è stato un uomo di 34 anni, arrestato poco dopo grazie all’intervento di una persona che è riuscita a disarmarlo e ad avvertire velocemente la polizia. La piccola, che si trovava con la madre, è stata portata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

A quanto riferiscono i medici sarebbe attualmente in condizioni stabili. Il movente dell’aggressione non è ancora chiaro. Stando alle prime ricostruzioni emerse dalle indagini, l’uomo non avrebbe alcun collegamento con la famiglia della minore e per ora non ne è stata divulgata la nazionalità.