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In Germania nuovo record di temperature con 41,7 gradi

Keystone-SDA

La Germania stabilisce un nuovo record assoluto di temperatura con 41,7 gradi, secondo i dati provvisori del servizio meteorologico tedesco (Dwd).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La stazione meteorologica di Coschen, nel Brandeburgo, al confine con la Polonia, ha registrato 41,7 gradi nel pomeriggio, superando il precedente record di 41,5 gradi stabilito ieri.

Anche la Repubblica Ceca ha registrato un nuovo record, il secondo in due giorni, con 41,1 gradi a Doksany, a nord di Praga, secondo quanto riferisce l’Istituto meteorologico Chmi.

“È la prima volta che registriamo una temperatura di 41 gradi nella nostra rete ufficiale di stazioni meteorologiche. Le temperature sono ancora in aumento, quindi questo non è il massimo definitivo”, ha detto l’Istituto.

Ieri il servizio meteorologico aveva segnalato il record di 40,9 gradi, sempre a Doksany, battendo un primato che durava da 14 anni. Come gran parte dell’Europa, la Repubblica Ceca sta affrontando un’ondata di calore senza precedenti da due settimane. L’Istituto afferma che il caldo raggiungerà il picco oggi con forti temporali previsti in serata.

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