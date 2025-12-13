In Indonesia sono più di mille i morti per le inondazioni

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno colpito l'Indonesia ha raggiunto quota 1.003, con 218 persone ancora disperse. Lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Disastri (Bnpb).

(Keystone-ATS) Le inondazioni, che hanno colpito le province di Sumatra Settentrionale e Occidentale e Aceh due settimane fa, hanno anche provocato oltre 5.400 feriti, mentre 1,2 milioni di residenti rimangono in rifugi temporanei, ha aggiunto l’agenzia.