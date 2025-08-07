The Swiss voice in the world since 1935

In Kenya approvata legge per controllo del gioco d’azzardo

Keystone-SDA

Il presidente del Kenya, William Samoei Ruto, ha annunciato l'approvazione di un disegno di legge per il controllo del gioco d'azzardo, fenomeno che ha assunto "una tendenza preoccupante soprattutto tra i giovani e rappresentando una minaccia per il tessuto sociale".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Con circa due miliardi di giocate l’anno, il Kenya detiene il record di scommettitori nel continente africano. “Per garantire che non diventi una minaccia per la società – spiega William Samoei Ruto – abbiamo adottato un approccio globale che trova un equilibrio tra costi e benefici del gioco d’azzardo”.

In attesa dell’approvazione del provvedimento che prevede restrizioni alle scommesse soprattutto per i più giovani, il Kenya ha deciso 30 giorni di sospensione della pubblicità del gioco d’azzardo su tutte le piattaforme multimediali che resterà in vigore fino all’implementazione delle linee guida aggiornate.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Melanie Eichenberger

Come festeggiate la Festa nazionale svizzera nel vostro Paese di residenza?

Abitate all'estero e avete un'abitudine particolare che praticate in occasione del “compleanno” della Svizzera il 1° agosto?

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
49 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
6 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR