Democrazia diretta in Svizzera
In Norvegia avanti i laburisti, destra avanza ma non sfonda

La Norvegia resta in mano al centrosinistra: l'alleanza guidata dal premier uscente Støre conquista 88 seggi, 3 sopra la maggioranza assoluta, mentre le destre in forte recupero rispetto agli anni scorsi si fermano a 81 seggi. Lo fa sapere la tv pubblica norvegese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel corso dello spoglio sta crescendo il vantaggio del centrosinistra che ora ha raggiunto 89 seggi così divisi: primo partito il laburista con 52 seggi, 10 per il partito di centro, sempre 10 seggi per il partito socialista, 9 per il ‘Partito rosso’, 8 ai Verdi.

La destra invece scende a 80 seggi: il Partito del Progresso si ferma a 46 seggi, i Conservatori 25, i Cristiani democratici 7 e i liberali 2.

