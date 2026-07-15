In Perù oltre 550 neonati chiamati Haaland

Keystone-SDA

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L'effetto Mondiali arriva anche all'anagrafe: in Perù almeno 559 neonati sono stati registrati con un nome ispirato a Erling Haaland durante la Coppa del Mondo 2026, nonostante la nazionale peruviana non abbia preso parte al torneo.

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(Keystone-ATS) Lo riferisce il Registro nazionale di identificazione e stato civile (Reniec), ripreso dalla stampa locale, secondo cui 468 bambini sono stati chiamati semplicemente “Haaland”, mentre altri 91 hanno ricevuto il nome “Erling Haaland”. Il numero è destinato ad aumentare poiché sono ancora in corso le registrazioni delle nascite.

Secondo il Reniec, il fenomeno ha preso slancio durante il Mondiale, in particolare dopo la doppietta con cui l’attaccante norvegese ha eliminato il Brasile agli ottavi di finale, contribuendo alla storica qualificazione della Norvegia ai quarti.

La passione per i campioni del calcio non è una novità in Perù. Secondo i dati ufficiali, nel paese vivono già 3’402 persone chiamate Messi, 1’185 Cristiano Ronaldo e 1’241 Yamal. Il primato assoluto resta però a Neymar, scelto come nome da quasi 34’000 peruviani.