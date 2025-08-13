In Russia limitate le chiamate su Whatsapp e Telegram

Keystone-SDA

Le autorità russe hanno introdotto "misure per limitare parzialmente" le chiamate telefoniche via Whatsapp e Telegram per contrastare azioni "criminali". Lo ha reso noto l'ente statale per le telecomunicazioni, Roskomnadzor, citato dall'agenzia Interfax.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Secondo le forze dell’ordine e numerose segnalazioni dei cittadini, i messenger stranieri Telegram e WhatsApp sono diventati i principali servizi vocali utilizzati per truffe, estorsioni di denaro e coinvolgimento in attività di sabotaggio e terrorismo da parte di cittadini russi”, ha affermato l’ente statale.

“Informiamo che, per contrastare i criminali, in conformità con i documenti delle forze dell’ordine, vengono adottate misure per limitare parzialmente le chiamate su questi messenger stranieri”, ha detto Roskomnadzor, aggiungendo che “non vengono introdotte altre restrizioni alle loro funzionalità”.

L’ente statale ha sottolineato che “dal 2024 è in funzione il sistema Antifrode, che blocca le chiamate con numero mascherato nelle reti telefoniche tradizionali degli operatori russi. Di conseguenza, queste chiamate sono praticamente tutte migrate verso i messenger stranieri, che si rifiutano di garantire la sicurezza degli utenti e della società russa”.

Negli ultimi giorni gli utenti in Russia hanno iniziato a segnalare problemi generalizzati per le chiamate tramite Telegram e WhatsApp.