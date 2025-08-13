The Swiss voice in the world since 1935
In Russia limitate le chiamate su Whatsapp e Telegram

Keystone-SDA

Le autorità russe hanno introdotto "misure per limitare parzialmente" le chiamate telefoniche via Whatsapp e Telegram per contrastare azioni "criminali". Lo ha reso noto l'ente statale per le telecomunicazioni, Roskomnadzor, citato dall'agenzia Interfax.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Secondo le forze dell’ordine e numerose segnalazioni dei cittadini, i messenger stranieri Telegram e WhatsApp sono diventati i principali servizi vocali utilizzati per truffe, estorsioni di denaro e coinvolgimento in attività di sabotaggio e terrorismo da parte di cittadini russi”, ha affermato l’ente statale.

“Informiamo che, per contrastare i criminali, in conformità con i documenti delle forze dell’ordine, vengono adottate misure per limitare parzialmente le chiamate su questi messenger stranieri”, ha detto Roskomnadzor, aggiungendo che “non vengono introdotte altre restrizioni alle loro funzionalità”.

L’ente statale ha sottolineato che “dal 2024 è in funzione il sistema Antifrode, che blocca le chiamate con numero mascherato nelle reti telefoniche tradizionali degli operatori russi. Di conseguenza, queste chiamate sono praticamente tutte migrate verso i messenger stranieri, che si rifiutano di garantire la sicurezza degli utenti e della società russa”.

Negli ultimi giorni gli utenti in Russia hanno iniziato a segnalare problemi generalizzati per le chiamate tramite Telegram e WhatsApp.

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione
