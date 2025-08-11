The Swiss voice in the world since 1935

In Spagna roghi in più regioni, danni in area patrimonio Unesco

Keystone-SDA

La Spagna è ancora alle prese con diversi incendi forestali, attivi in più regioni. Colpite in particolare l'area nord-occidentale della Castiglia-León e la Galizia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Come riferito dai media iberici, uno dei roghi più preoccupanti ha interessato una zona della provincia di León, a partire dai dintorni della località di Yeres: in meno di due giorni, fiamme alimentate dal forte vento hanno bruciato migliaia di ettari di terreno, arrivando a danneggiare alcune case della località di Carucedo e parti dell’area naturale de Las Medulas, sede di miniere di oro di epoca romana e dichiarata patrimonio Unesco, con alcuni dei suoi castagni centenari rimasti carbonizzati.

Nella zona circa 700 persone hanno trascorso la notte fuori casa dopo esser state evacuate in tutta fretta nella giornata di ieri, in momenti di vera angoscia, a causa della rapida avanzata del fuoco, contro cui il lavoro di vigili del fuoco e membri dell’Unità militare d’emergenza prosegue anche oggi.

Nella stessa regione, altre 800 persone circa sono state evacuate nelle scorse ore da quattro località della provincia di Zamora, per un incendio che ha avuto origine a Molezuelas de la Carballeda, la cui evoluzione appare oggi in fase di “miglioramento”, secondo l’agenzia di stampa Efe.

In Galizia, tra i diversi incendi attivi c’è uno dei più estesi avvenuti in questa stagione, il quale ha già bruciato almeno 1000 ettari di terreno in provincia di Ourense. Un incendio, pur se di dimensioni ridotte, ha provocato danni all’interno del parco naturale di As Fragas do Eume.

Un altro rogo complicato è segnalato a Carcastillo, in Navarra, dove è in corso da sabato sera vasta operazione antincendio. Mentre a El Vendrell (Tarragona) sono state evacuate per alcune ore 1800 persone da un campeggio, per un incendio (già estinto) in cui sono rimaste danneggiate diverse roulotte, camper, tende e auto. Anche oggi gran parte della Spagna è in situazione di rischio “alto” o “estremo” di incendio, mentre prosegue un’ondata di caldo intenso iniziata il 3 agosto.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR