In Svizzera chi subisce un trauma lo tiene per sé

2 minuti

(Keystone-ATS) Le vittime di traumi in Svizzera sono più propense a dirigere la loro rabbia verso se stesse che verso gli altri. È quanto emerge da un nuovo studio dell’Università di Zurigo. Secondo i ricercatori, questa reazione è tipica delle società competitive e individualiste.

Le conseguenze stressanti delle esperienze traumatiche possono variare a seconda della regione del mondo, scrive oggi l’Università di Zurigo (UZH) in una nota. Gli psicologi dell’UZH guidati da Andreas Maercker hanno voluto scoprire quali fossero le conseguenze tipiche dei traumi in Svizzera. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Plos One”.

Secondo lo studio, gli svizzeri che hanno subito un trauma tendono a fare di tutto per soddisfare gli standard e le aspettative che hanno vissuto. Ciò include la convinzione di dover funzionare a tutti i costi, la necessità di mantenere il controllo e la tendenza a banalizzare la propria sofferenza.

Pressione sulle prestazioni e vicinanza alla natura

In Svizzera, chi subisce un trauma cerca ad esempio di mantenere il proprio posto di lavoro ed evita di dipendere dall’assistenza sociale. “Questi risultati sono in linea con i valori fondamentali della società svizzera, che mette al centro le prestazioni e il successo”, dichiara l’autrice principale Rahel Bachem citata nel comunicato.

Inoltre, le persone traumatizzate tendono a non esprimere la propria rabbia agli altri, ma a interiorizzarla. I ricercatori spiegano questo fenomeno con la pressione a conformarsi, che porta a non manifestare apertamente la rabbia come comportamento deviante.

I ricercatori zurighesi hanno anche riscontrato caratteristiche culturalmente specifiche alla Svizzera per quanto riguarda i cambiamenti positivi di chi sperimenta un trauma: queste persone hanno descritto un legame più consapevole e particolarmente intenso con la natura. Quest’ultima – scrivono gli autori dello studio – può essere considerata una risorsa importante nella nostra cultura, scrivo gli autori dello studio.