In Venezuela il bilancio del doppio terremoto sale a 5.208 morti

Keystone-SDA

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Il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno ha causato 5.208 vittime, secondo un nuovo bilancio provvisorio diffuso ieri dal presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez.

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(Keystone-ATS) Il bilancio precedente, di sabato, era di 5.119 morti, mentre a distanza di quasi un mese dal sisma il numero dei feriti rimane stabile a 16.740 e quello dei senzatetto è pari a 17.907

Le autorità non hanno ancora diffuso dati sul numero dei dispersi, ma alcune proiezioni suggeriscono una cifra vicina ai 10.000. Secondo i dati ufficiali, oltre 850 edifici sono stati danneggiati e 190 sono completamente crollati.

Finora si sono registrate 1.388 scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 3, verificatasi nelle prime ore di ieri a 9 chilometri a ovest di La Guaira e a una profondità di 3,9 chilometri, secondo il rapporto della Fondazione venezuelana per la ricerca sismologica (Funvisis).