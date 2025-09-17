The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
In Zambia causa da 80 miliardi di dollari contro azienda cinese

Keystone-SDA

Quasi 200 persone colpite da una grave fuoriuscita di sostanze tossiche in una miniera nel nord dello Zambia hanno intentato una causa da 80 miliardi di dollari contro la società cinese proprietaria della miniera: è quanto risulta da documenti legali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Milioni di litri di rifiuti acidi sono stati rilasciati in corsi d’acqua, fiumi e campi nei pressi della città di Kitwe, circa 285 chilometri a nord della capitale Lusaka, dopo lo scoppio del muro della diga di decantazione dei residui della miniera di rame a febbraio.

Le risposte della compagnia cinese e del governo dello Zambia all’incidente sono state sottoposte a un attento esame dopo le accuse della società civile e di un’azienda di controllo dell’inquinamento, secondo cui la fuoriuscita sarebbe stata 20 volte maggiore dei 50 milioni di litri riportati.

“Le sostanze altamente acide e tossiche hanno causato gravi danni ambientali”, si legge nella denuncia presentata il 12 settembre per conto di 176 residenti della zona contro Sino-Metals Leach, proprietaria della diga di decantazione, e Nfc Africa Mining, proprietaria della superficie su cui era situata.

I ricorrenti affermano che la fuoriuscita ha ucciso la fauna acquatica, allagato campi e case, bruciato raccolti e pascoli, portato alla morte del bestiame e “indotto una povertà estrema”. L’esposizione all’inquinamento ha causato “una serie di problemi di salute immediati”, dai dolori addominali alle irritazioni cutanee, dai problemi respiratori a vomito e sangue nelle urine, hanno aggiunto.

