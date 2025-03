Incendi boschivi in Corea del Sud, morti salgono a quota 24

Si aggrava il bilancio degli incendi boschivi in Corea del Sud che da venerdì stanno distruggendo il sudest del Paese. In base a quanto riferito dai media locali, il bilancio provvisorio è salito a 24 morti.

Ma il numero delle vittime potrebbe aumentare dato che le fiamme non sono ancora sotto controllo e in presenza di 12 feriti gravi.

Gli incendi che interessano il sudest del Paese asiatico, hanno devastato migliaia di ettari e ridotto in cenere un antico tempio buddista. Il lavoro dei vigili del fuoco è complicato dal clima secco e dai forti venti che facilitano la propagazione delle fiamme.

Gli incendi sarebbero stati causati da un errore umano, durante la pulizia delle tombe di un tempio buddista di 1’300 anni andato distrutto o i lavori di saldatura. E’ l’ultima ipotesi degli investigatori rilanciata dai media di Seul su una delle peggiori catastrofi del Paese che ha distrutto più di 200 strutture e costretto 27’000 persone a sfollare nell’area di Uiseong, provincia orientale di Gyeongsang.

In fumo sono andati 17’520 ettari di boschi, pari ai terzi incendi più vasti in Corea del Sud in termini di superficie. In un discorso televisivo, il presidente ad interim Han Duck-soo ha affermato che “i danni stanno aumentando” con incendi boschivi “mai sperimentati prima. Dobbiamo concentrare tutte le nostre capacità per spegnere le fiamme nel resto della settimana”. Han ha detto anche che per domani è attesa la caduta di “una piccola quantità” di pioggia sull’area, pari a circa 5-10 mm.

Il presidente ad interim sudcoreano ha aggiunto che i roghi stanno “crescendo in un modo che supera i modelli di previsione esistenti” e ha annunciato in risposta una “piena mobilitazione nazionale”, innalzando l’allerta antincendio al massimo livello.

Elicottero si schianta, un morto

Sono oltre 6’700 i pompieri dispiegati per combattere i vari incendi, ha specificato il Ministero dell’Interno e della sicurezza sudcoreano: due quinti del personale è dislocato nell’area di Uiseong, nella provincia orientale di Gyeongsang.

E proprio un elicottero impegnato nel combattere i devastanti incendi boschivi si è schiantato oggi uccidendo il pilota, ha riferito il locale dipartimento dei vigili del fuoco.

“Un elicottero che stava spegnendo l’incendio boschivo si è schiantato in una zona montuosa nella contea di Uiseong”, ha detto un funzionario del Gyeongbuk Fire Service aggiungendo che “un pilota è stato dichiarato morto sul posto”.