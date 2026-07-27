Incendi in Francia, in Gironda situazione stabile durante la notte

Keystone-SDA

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Il vasto incendio che ha bruciato 42.000 ettari in Gironda, nel sud-ovest della Francia, e ha portato all'evacuazione di 220.000 persone, è rimasto "generalmente stabile" durante la notte tra domenica e lunedì.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato stamane la Prefettura dopo che per giorni le fiamme sembravano propagarsi.

“In questa fase, la situazione è rimasta sotto controllo durante la notte, senza cambiamenti significativi da segnalare. Le forze di sicurezza e di soccorso restano pienamente mobilitate e continuano le loro missioni sul campo”, afferma la Prefettura. L’incendio ha bruciato 10.000 ettari tra sabato e ieri.

Le fiamme, che sembrano essere divampate accidentalmente mercoledì a Saumos, nella parte occidentale del dipartimento, hanno inizialmente minacciato la penisola di Cap-Ferret sulla costa atlantica, poi l’area intorno al bacino di Arcachon, prima di avvicinarsi ieri a 15 km dall’area metropolitana di Bordeaux, secondo le autorità.

Nelle ultime ore, l’incendio si è spostato verso sud-est in direzione di Marcheprime, una città situata sulla linea ferroviaria SNCF tra Bordeaux e Arcachon, che è stata chiusa, e non lontano dall’autostrada A63, chiusa ieri sera tra Bordeaux e i Paesi Baschi.

I vigili del fuoco restano comunque preoccupati per un possibile peggioramento della situazione domani con le alte temperature previste per la regione della Gironda, dove il termometro potrebbe raggiungere quasi i 40 gradi.