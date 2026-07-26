Incendi in Francia e Spagna, salgono a oltre 325.000 gli sfollati

Keystone-SDA

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I pompieri francesi e spagnoli hanno combattuto anche oggi contro vasti incendi che hanno costretto oltre 325 mila persone a lasciare casa nei due Paesi: sia nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme distano 15 km dalla città, sia in diverse altre regioni spagnole.

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(Keystone-ATS) L’area intorno alla popolare località turistica di Arcachon è stata particolarmente colpita da una “tempesta di fuoco”, ha dichiarato il tenente colonnello Éric Brocardi. Di fronte a questo fenomeno, e all’enorme portata delle fiamme, i vigili del fuoco stanno operando in modo difensivo, come descritto da un portavoce della Federazione Nazionale dei pompieri: “È una strategia da tempo di guerra; siamo costantemente sotto attacco e dobbiamo portare tutti in salvo”.

Circa 115 mila ettari sono andati in fumo in Francia dall’inizio dell’anno a causa degli incendi, una cifra “davvero eccezionale”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Laurent Nunez, “di gran lunga superiore a qualsiasi cosa abbiamo visto in passato”.

“Stiamo combattendo contemporaneamente dai 30 ai 40 incendi” ogni giorno, ha aggiunto a France 2, sottolineando gli “oltre 13 mila roghi” dall’inizio dell’anno. Il ministro ha ribadito che la situazione relativa agli incendi nei dipartimenti della Gironda, delle Landes e del Var, in particolare, rimane “molto critica”.