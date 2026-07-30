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Incendi in Grecia, 8000 persone evacuate a Creta

Keystone-SDA

Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, ha dichiarato un funzionario locale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo evacuato circa 8000 persone”, ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Rethymno, alla televisione di stato Ert.

L’evacuazione è stata condotta via terra dalla nota località turistica di Agia Galini, affacciata sul mare libico, nella costa meridionale dell’isola. Buona parte dei turisti e dei residenti evacuati è stata trasferita al palazzetto dello sport del Comune di Festo, a Mires, mentre altre centinaia di persone sono state temporaneamente ospitate in un edificio scolastico della zona.

L’amministrazione comunale ha attivato il piano di accoglienza d’emergenza, mettendo a disposizione altri edifici scolastici in caso di ulteriori necessità. Il palazzetto sportivo è stato rifornito di letti a castello, lenzuola pulite e beni di prima necessità, oltre a cibo e acqua.

Le forze di polizia e i volontari della Croce Rossa greca sono presenti sul posto per fornire assistenza agli sfollati. Anche la guardia costiera greca ha partecipato alle operazioni, facendo evacuare 29 persone via mare, a bordo delle proprie motovedette e con il supporto di imbarcazioni private, dalla zona di Agios Pavlos, sulla costa meridionale. Lo riporta Kathimerini.

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