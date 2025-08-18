The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Incendi in Spagna, appello a interrompere Cammino di Santiago

Keystone-SDA

Per la grave situazione degli incendi boschivi nella regione di Castiglia e Leon, nel nordovest della Spagna, le autorità chiedono alle migliaia di pellegrini di interrompere il Cammino di Santiago di Compostela.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un messaggio su X e sui social media, l’Agenzia di Protezione civile ed Emergenze della Giunta regionale ha sottolineato che il tratto del pellegrinaggio tra Astorga, Poferrada e Bembibre è particolarmente pericoloso, a causa dei numerosi incendi attivi.

Per non mettere a rischio la propria vita, i pellegrini sono invitati a “seguire scrupolosamente le istruzioni” delle autorità e a interrompere il viaggio.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR