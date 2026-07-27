Incendi in Spagna, finora colpite oltre 90 mila persone

Keystone-SDA

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Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno, citato dalla Efe, quasi 91'000 persone sono state colpite, evacuate o costrette a rimanere nelle proprie case a causa degli incendi che stanno devastando le province della Spagna di Madrid, Ávila e Toledo.

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(Keystone-ATS) In totale, 90’949 persone sono state colpite, di cui 63’152 evacuate dalle città minacciate dagli incendi e altre 27’797 rimangono confinate nelle proprie abitazioni a causa del rischio rappresentato dalle fiamme nei loro comuni o nelle zone limitrofe. La Comunità di Madrid, con 38 comuni evacuati e 7 in isolamento, è la più colpita, con un totale di 31’865 persone evacuate e 19’062 confinate.

Nella provincia di Ávila, 25’087 persone sono state evacuate e 8’735 confinate, mentre a Toledo le persone evacuate sono 6’200. Secondo gli ultimi dati diffusi questa mattina, gli incendi hanno già distrutto 2’000 ettari a Toledo, 25’000 a Madrid e oltre 50’000 ad Ávila.