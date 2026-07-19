Incendio a 100 km da Madrid, 13’000 ettari bruciati

Keystone-SDA

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Un incendio scoppiato giovedì scorso a circa 100 chilometri a nord di Madrid si è intensificato, distruggendo oltre 13'000 ettari e costringendo all'evacuazione di diverse centinaia di persone. Lo hanno annunciato oggi le autorità locali.

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(Keystone-ATS) Il rogo, divampato nei pressi del villaggio di La Mierla, nella regione di Guadalajara, ha bruciato “13’000 ettari di terreno e coinvolto più di 700 persone”, secondo quanto riferito dal servizio antincendio della Castiglia-La Mancia, nella Spagna centrale. Circa 300 vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei, sono impegnati sul campo per contenere le fiamme.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato sulla piattaforma social X che i vigili del fuoco stanno “lavorando instancabilmente per proteggere le vite umane e mettere sotto controllo l’incendio”. Sebbene non si registrino vittime, l’incendio – definito “difficile” dal presidente della regione Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page, su X – è scoppiato nella zona montuosa e boschiva di Guadalajara, precisamente all’interno del Parco Naturale della Sierra Norte, habitat di specie a rischio di estinzione come aquile, lupi e farfalle.