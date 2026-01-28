Incendio a Courchevel sulle Alpi francesi, evacuate 260 persone

Oltre 260 persone sono state evacuate da due alberghi nella stazione sciistica di Courchevel, nel dipartimento della Savoia, sulle Alpi francesi, a seguito di un incendio di cui sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

(Keystone-ATS) Le fiamme, che non hanno causato feriti – a detta dai media francesi – sono divampate ieri attorno alle 19 nel sottotetto dell’Hôtel des Grandes Alpes. Le cause non sono ancora state chiarite, secondo quanto comunicato dalla prefettura di Chambéry.

I pompieri continuano anche questa mattina a lottare contro le fiamme, in un intervento che “si annuncia lungo”, ha aggiunto la prefettura.

Courchevel è considerata una delle stazioni sciistiche più lussuose del mondo, molto apprezzata dalla clientela internazionale. Fa parte delle Trois Vallées , un grande comprensorio sciistico che ingloba sei differenti villaggi, con ristoranti gastronomici e una ventina di hotel 4 o 5 stelle.

Nel luogo dell’incendio diverse costruzioni, fra le quali grandi chalet di legno, sono poste molto ravvicinate l’una all’altra, cosa che rende difficile le manovre dei mezzi dei vigili del fuoco.

Anche se in questo caso non ci sono vittime, in molti l’episodio ha rievocato il drammatico incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS), che ha provocato 40 morti e 116 feriti.