Incendio hotel a Lucerna, un difetto al condizionatore la causa

Keystone-SDA

Condividi

È stato un difetto a un trasformatore dell'impianto di climatizzazione la causa dell'incendio scoppiato domenica sera nell'hotel Continental Park di Lucerna. Lo hanno accertato gli investigatori antincendio, indica oggi in una nota la polizia di Lucerna.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incendio, divampato nella mansarda, è scoppiato domenica poco prima delle 19.40 nell’hotel situato in Murbacherstrasse, nei pressi della stazione. I pompieri della città di Lucerna hanno domato le fiamme dopo un intervento su larga scala durato diverse ore, impedendo che l’incendio si propagasse agli edifici vicini.

Un vigile del fuoco ha riportato lievi ferite al braccio. Circa 60 persone provenienti dall’albergo e, in parte, dagli edifici adiacenti sono state evacuate e assistite. Il rogo ha danneggiato 19 camere tutte situate nel sottotetto, aveva indicato ieri la direzione dell’hotel.

Secondo la nota della politia, l’entità dei danni materiali non è ancora nota. Accanto all’edificio, tre veicoli parcheggiati sono stati danneggiati dalla caduta di detriti.