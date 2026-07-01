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Incendio in un palazzo ad Anversa, ‘diversi morti’

Keystone-SDA

Almeno cinque persone hanno perso la vita nell'incendio di un condominio di dieci piani situato nel quartiere di Linkeroever, nella città belga di Anversa. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero completo delle vittime non è ancora disponibile.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia aggiunge che nel palazzo vivono più di 200 persone: vari corpi sono già stati ritrovati e i soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altre vittime. Vi sono anche diversi feriti.

Le immagini mostrano una densa colonna di fumo che si leva dall’ottavo piano dell’edificio. In un video drammatico diffuso dalla Bbc si vede un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero.

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