Incendio nel nord-est della Francia, 5 morti in un palazzo

Keystone-SDA

Cinque persone sono morte e due sono rimaste ferite questa notte in un incendio a Neuves-Maisons, in Meurthe-et-Moselle, nel nord-est della Francia, secondo l'ultimo bilancio dei pompieri.

(Keystone-ATS) Le vittime sono un uomo di 59 anni, una donna di 60, una ragazza di 20, un adolescente di 16 e una quinta persona che era rimasta gravemente ferita ed è morta dopo i soccorsi.

L’incendio è divampato in nottata. I pompieri sono stati allertati poco dopo le 3 del mattino per le fiamme che divampavano a Neuves-Maisons, un comune di 7.000 abitanti a sud-ovest di Nancy.

A prendere fuoco, un edificio di 3 piani che comprendeva un locale commerciale al piano terra. In totale sono 70 i pompieri intervenuti, con una trentina di veicoli. Le fiamme sono state domate “piuttosto rapidamente”. Fra i morti, tre erano stati estratti dal palazzo in fiamme e altri due sono stati ritrovati fra le macerie.