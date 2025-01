Incidente di una seggiovia in Spagna, diversi feriti gravi

Keystone-SDA

Diverse persone sono rimaste ferite in un incidente di una seggiovia in un impianto sciistico dei Pirenei spagnoli, ad Astún, in provincia di Huesca: lo hanno riferito i servizi d'emergenza.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo l’agenzia Efe, almeno nove persone sono in condizioni “molto gravi” e altre otto in condizioni “gravi”. Sul posto sono attivi diversi mezzi d’emergenza, compresi elicotteri.

Il numero complessivo dei feriti nell’incidente, avvenuto attorno alle ore 12, non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma diversi media parlano di almeno 30. Sul posto sono attivi Guardia Civile, Polizia, Croce Rossa, Protezione Civile, vigili del fuoco e team di psicologi.

Il direttore generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, ha riferito a Rtve che, per il momento, almeno tre persone sono state portate in ospedale: una in prognosi riservata con una frattura e due in condizioni gravi, di cui una con probabile necessità di un intervento urgente.

Rispetto alla dinamica dell’accaduto, Clavero ha spiegato che “a quanto risulta, c’è stato un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia. Questo ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della seggiovia”.

Stando a quanto ha aggiunto, le operazioni di soccorso dei feriti restano in corso e si sta anche provvedendo all’assistenza di diverse persone rimaste bloccate sulla seggiovia, per permettere loro di scendere.

“Sono impressionato dalle notizie dell’incidente nella stazione di Astún”, ha scritto su X il premier spagnolo, Pedro Sánchez. “Ho parlato con il presidente dell’Aragona, Jorge Azcón per offrirgli tutto il sostegno possibile del governo. Tutto il nostro affetto per i feriti e le loro famiglie”, ha aggiunto.

null