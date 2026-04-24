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Incidente sull’A1, un morto e diversi feriti

Keystone-SDA

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina presto sull'autostrada A1, nei pressi di Gunzgen (SO), in direzione di Berna. Il bilancio è di un morto e di diversi feriti.

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(Keystone-ATS) Nell’impatto sono rimasti coinvolti più veicoli, ha indicato la polizia a Keystone-ATS, confermando quanto pubblicato dal portale 20 Minuten.

A seguito dell’incidente, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico nei due sensi tra Rothrist (AG) e la diramazione di Härkingen (SO).

Attualmente, secondo il Touring Club Svizzero (TCS), è percorribile una sola delle tre corsie per senso di marcia. La situazione sta causando forti disagi alla circolazione, con ritardi fino a un’ora per i pendolari.

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