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Incidenti: auto cade nel lago di Como, un morto

Incidenti: auto cade nel lago di Como, un morto
Incidenti: auto cade nel lago di Como, un morto Keystone-SDA

Ieri notte a Brienno, in provincia di Como, due auto si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione della carreggiata precipitando nelle acque del lago. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto scrive l’agenzia italiana Adnkronos i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo una delle due persone a bordo dell’auto finita in acqua, una giovane donna, successivamente affidata alle cure del personale sanitario.

Per il secondo occupante si è reso necessario l’intervento del Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco, che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dal lago.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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