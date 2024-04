Incidenti in bici elettrica: lesioni come quelle dei motociclisti

2 minuti

(Keystone-ATS) Avere un incidente con una bici elettrica causa spesso lesioni gravi, con ferite alla testa più simili a quelle dei motociclisti rispetto a quelle dei ciclisti. Lo dice uno studio dell’Ospedale universitario di Zurigo (USZ).

Grazie alla velocità più ridotta, le biciclette elettriche sono considerate più sicure delle moto, scrive l’USZ in una nota. Gli incidenti che le coinvolgono causano però spesso gravi lesioni alla testa.

Per lo studio, l’USZ ha analizzato i dati di 1068 pazienti curati nel nosocomio tra il 2009 e il 2018. Risultato: con un’età media di poco inferiore ai 55 anni, le persone che hanno avuto incidenti con una e-bike sono significativamente più anziane dei motociclisti (40,2 anni) e dei ciclisti (42,5 anni).

L’importanza del casco

Questo potrebbe avere un effetto sul tipo di lesioni: da una parte perché i riflessi rallentano con l’aumentare dell’età. E dall’altra, perché gli over 60 anni non hanno imparato a usare il casco da piccoli e hanno per questo meno probabilità di indossarlo rispetto alla media svizzera.

Gli autori dello studio sottolineano esplicitamente l’importanza della protezione della testa. Senza il casco, chi ha un incidente con una bici elettrica ha una probabilità sei volte superiore di riportare un’emorragia cerebrale; il rischio di emorragia intercranica (all’interno dell’encefalo, ndr.) è addirittura 13 volte più alto.

Lo studio è stato condotto da specialisti sotto la direzione di Thomas Rauer, primario della Clinica di Traumatologia dell’USZ.