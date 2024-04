Indagine Ue sugli appalti cinesi di dispositivi medici

(Keystone-ATS) L’Unione europea ha avviato un’indagine sugli appalti pubblici cinesi di dispositivi medici, secondo la Gazzetta ufficiale dell’Ue pubblicata oggi, con una mossa che rischia di aumentare ulteriormente le tensioni con Pechino.

Bruxelles teme che la Cina stia favorendo i fornitori locali e, nella Gazzetta ha spiegato i diversi modi in cui ciò potrebbe avvenire, compresa la politica “Buy China”. L’Ue teme inoltre che la Cina possa imporre restrizioni alle importazioni e condizioni “che portano a offerte basse in modo anormale che non possono essere sostenute da aziende orientate al profitto”, si legge nella nota.

La reazione cinese non si è fatta attendere: Pechino ha avvertito che l’UE sta causando “danni” alla sua immagine con l’apertura dell’indagine. “L’Unione Europea ha fatto spesso ricorso al suo kit di strumenti commerciali e alle sue misure di sostegno al commercio, ma questi non fanno altro che dare segnali protezionistici, colpire le imprese cinesi e danneggiare l’immagine dell’UE”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, riferendosi alle nuove misure di sicurezza economica dell’Ue.

Spionaggio

L’inchiesta dell’Ue arriva un giorno dopo che le autorità tedesche hanno dichiarato di aver arrestato un assistente di Maximilian Krah, membro del Parlamento europeo per l’Afd e candidato di punta del partito alle elezioni europee di giugno, con il sospetto di spionaggio a favore della Cina. L’indagine è la prima nell’ambito dello Strumento per gli appalti internazionali dell’Ue, che mira a promuovere la reciprocità nell’accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici.

Se l’indagine accerta un comportamento sleale, l’Ue può limitare l’accesso delle imprese cinesi al mercato degli appalti pubblici nel blocco dei 27 Paesi. La Gazzetta specifica che l’indagine si concluderà entro nove mesi dall’inizio, anche se la Commissione europea può prorogarla di altri cinque mesi. L’avviso dice che Pechino è “invitata a presentare il proprio punto di vista e a fornire informazioni pertinenti” e che la Cina può anche “avviare consultazioni con la Commissione al fine di eliminare o porre rimedio alle presunte misure e pratiche”.

135 miliardi

Il mercato cinese dei dispositivi medici è il secondo più grande dopo gli Stati Uniti, con un valore di circa 135 miliardi di euro nel 2022 (145 miliardi di dollari), secondo un rapporto del 2023 del think tank cinese MERICS.

Negli ultimi mesi Bruxelles ha avviato un’ondata di indagini contro la Cina per i sussidi alle tecnologie verdi. L’Ue ha provocato le ire di Pechino all’inizio di aprile, dopo aver annunciato un’inchiesta sui fornitori cinesi di turbine eoliche. Altre indagini si sono concentrate sui sussidi cinesi per i pannelli solari, le auto elettriche e i treni, mentre Bruxelles cerca di allontanarsi dall’eccessiva dipendenza dalla tecnologia cinese più economica.

I funzionari dell’Ue hanno ripetutamente affermato di voler “liberarsi” dei legami economici con la Cina dopo che l’aggressione di Mosca all’Ucraina ha messo in luce la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia. Martedì il Parlamento europeo ha approvato un divieto sui prodotti realizzati con il lavoro forzato, che i sostenitori sperano venga utilizzato per bloccare le merci provenienti dalla Cina.