Indagini contro braccio destro Zelensky, Agenzia anticorruzione
Perquisizioni sono in Ucraina nei confronti di Andrii Iermak, importante capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato l'agenzia nazionale anticorruzione (NABU).
(Keystone-ATS) “Il NABU e il SAP (l’ufficio del procuratore specializzato nella lotta alla corruzione) stanno attualmente svolgendo perquisizioni presso l’abitazione del capo di gabinetto del presidente ucraino. Queste operazioni sono autorizzate e fanno parte di un’indagine”, ha dichiarato il NABU in un comunicato, annunciando “ulteriori dettagli in arrivo”.