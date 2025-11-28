The Swiss voice in the world since 1935
Indagini contro braccio destro Zelensky, Agenzia anticorruzione

Keystone-SDA

Perquisizioni sono in Ucraina nei confronti di Andrii Iermak, importante capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato l'agenzia nazionale anticorruzione (NABU).

(Keystone-ATS) “Il NABU e il SAP (l’ufficio del procuratore specializzato nella lotta alla corruzione) stanno attualmente svolgendo perquisizioni presso l’abitazione del capo di gabinetto del presidente ucraino. Queste operazioni sono autorizzate e fanno parte di un’indagine”, ha dichiarato il NABU in un comunicato, annunciando “ulteriori dettagli in arrivo”.

