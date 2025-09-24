The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
India, 5 morti durante proteste per l’autonomia del Ladakh

Cinque persone sono state uccise in India negli scontri tra la polizia e centinaia di manifestanti che chiedevano maggiore autonomia nel territorio himalayano del Ladakh.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli scontri hanno provocato decine di feriti, ha riferito la polizia. “Sono state segnalate cinque vittime dopo le proteste”, ha dichiarato un agente di polizia della città principale di Leh, che parlando con l’agenzia Afp ha preferito rimanere anonimo perché non autorizzato a parlare con i giornalisti. “Il numero dei feriti è nell’ordine delle decine”.

La regione himalayana del Ladakh è stata parte dello Stato del Jammu e Kashmir dal 1947 fino al 2019, quando il governo centrale gli ha tolto la semiautonomia e lo ha diviso in due Unità Territoriali, amministrate direttamente da Delhi. I protagonisti della manifestazione di oggi chiedevano il ripristino di più ampie autonomie di governo per il loro territorio.

