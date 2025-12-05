India, cerimonia ufficiale di benvenuto per Putin
Il presidente russo Putin, arrivato ieri a New Delhi per la sua prima visita di stato in India da quattro anni, è stato accolto questa mattina con una cerimonia ufficiale di benvenuto al Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale.
(Keystone-ATS) Putin, che ieri sera è stato ospite del premier Modi in una cena privata nella sua residenza, si è poi spostato al Raj Ghat per rendere omaggio al Memoriale di Gandhi.
I colloqui ufficiali tra i due leader e le delegazioni si svolgeranno nella tarda mattinata alla Hyderabad House, ex residenza del Nizam, il principe di Hyderabad, che prima dell’Indipendenza dell’India era l’uomo più ricco del mondo.