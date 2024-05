India: 52,3 gradi a Nuova Delhi, è nuovo record nazionale

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I servizi meteorologici indiani hanno registrato oggi una nuova temperatura massima di 52,3 gradi a New Delhi, un record non solo per la capitale ma a livello nazionale.

La temperatura è stata registrata nel pomeriggio nel sobborgo di Mungeshpur dal dipartimento meteorologico del Paese, battendo il precedente record nazionale, stabilito nel deserto del Rajasthan, di oltre un grado Celsius.