India: auto esplode vicino al Forte di Delhi, 13 morti

Sale ad almeno 13 il bilancio dei morti provocati dall'esplosione di una Hyundai i20 a New Delhi, vicino a una stazione della metro nei pressi del Forte Rosso: lo riferisce su X la tv indiana Ndtv.

(Keystone-ATS) Diverse altre persone sono risultate ferite, secondo il sovrintendente dell’ospedale Lok Nayak Jai, citato dall’agenzia di stampa Ani. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare. Dopo la deflagrazione, si sono sviluppate fiamme che hanno incendiato almeno altri tre o quattro veicoli. Le autorità hanno dato ordine di elevare il livello di allerta per la sicurezza in tutta la zona, in particolare per quanto riguarda aree come i luoghi di culto.

I vigili del fuoco di Delhi – riportano i media locali – hanno ricevuto una chiamata in merito all’esplosione, avvenuta nei pressi del Gate 1 della stazione della metropolitana di Lal Qila, intorno alle 19 (le 14.30 in Svizzera). Tredici morti sono stati confermati nell’esplosione, la cui causa è ancora da accertare, mentre una decina di altre persone sono rimaste ferite.

In un briefing, il ministro degli Interni dell’Unione, Amit Shah, ha dichiarato che una Hyundai i20 è esplosa al semaforo di Subhash Marg. Shah ha affermato che l’incidente è in fase di indagine e si stanno “considerando tutte le possibilità”.

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche squadre della Guardia di Sicurezza Nazionale (NSG), dell’Agenzia Investigativa Nazionale (NIA) e del Dipartimento di Medicina Legale. Anche una squadra della cellula speciale della polizia di Delhi sono giunte sul luogo dell’esplosione per valutare i danni causati.

Il commissario di polizia di Delhi, Satish Golcha, ha dichiarato che un “veicolo che procedeva a bassa velocità si è fermato al semaforo rosso” intorno alle 18:52 nei pressi del Forte Rosso. “In quel veicolo si è verificata un’esplosione e, a causa dell’esplosione, anche i veicoli vicini sono stati danneggiati” ha spiegando ricostruendo il caso.